Петербуржцам не вернут деньги за неиспользованные визы

В петербургском визовом центре Финляндии рассказали жителям города, что делать тем, кто оформлял себе ранее визы и различные документы для въезда на территорию страны. Наилучшим вариантом станет оформление новых документов, когда границы между странами откроются в штатном режиме.

«В визовых вопросах Финляндия ориентируется на Визовый кодекс стран Шенгенского соглашения. Согласно данному документу, дипломатическое представительство не имеет возможности продлевать срок действия визы или передвигать начало срока действия на более поздний срок», – отмечают в центре.

Соответственно, горожанам не вернут деньги за оформление визового документа, так как сбор берется за услугу рассмотрения документов.