Финская компания запретила продавать свои снегоуборщики

Многие финские компании с марта стали покидать Россию. Некоторые планируют выпускать свою продукцию после передачи бизнеса российским предпринимателям. Финская компания Wihuri Group не заявляла официально об уходе, но продавать свою технику запретила.

Как пишет Neva.Today, финская компания Wihuri Group специализируется на производстве коммунальной технике. У финнов есть завод Vilakone Oy в индустриальном парке «Орион» в Левашово, на котором производили снегоуборщики марки Wille.

Пока что компания не объявляла официально о своем уходе из России, однако она не дает реализовать или продать оставшихся на петербургских складах четыре снегоуборочных машины.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что МИД Финляндии заявил, что страна будет выдавать меньше туристических виз россиянам.