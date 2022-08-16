Финляндия будет выдавать меньше туристических виз россиянам

В МИДе Финляндии заявили, что страна будет выдавать меньше виз для жителей России. Об этом сказал глава министерства Пекка Хаависто. По его мнению, важнее всего добиться общей позиции Евросоюза по вопросу виз для россиян. Об этом пишет АБН.

Утвердить меры собираются 16 августа.

Ранее сообщалось, что Финляндия нашла способ сократить выдачу туристических виз россиянам. Для этого предлагается выбрать только один день в неделю, в который граждане из РФ смогут подавать необходимые для их оформления документы. По мнению Хаависто, этот механизм существенно замедлит выдачу туристических виз для россиян.