Финляндия не собирается закрывать консульство в Петербурге

Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что в данный момент не рассматривается возможность закрытия консульства в Санкт-Петербурге.

Как пишет “МК в Питере”, кроме Северной столицы, консульства Финляндии также есть в Мурманске, Москве и Петрозаводске. По словам Хаависто закрытие любого из них приведет к ответным мерам со стороны России.

Он также добавил, что закрытие консульств является двусторонним вопросом. Пока что у властей Суоми есть причины держать консульства на территории России, но они наблюдают за ситуации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Финская компания Wihuri Group запретила продовать свои снегоуборочные машины, находящиеся в Петербурге. Несмотря на то, что компания пока не заявляла о полном уходе из России, тем не менее она не дает реализовать или продать оставшиеся на петербургских складах четыре снегоуборочных машины. Напомним, что Wihuri Group спецализируется на коммунальной технике. В Левошово у компании есть завод, на котором производились снегоуборщики марки Wille.