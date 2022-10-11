  • 11 Октябрь 2022
USD 12.10.2022 63.6840 +1.3714
USD ММВБ  
EUR 12.10.2022 62.3481 +1.5462
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Финляндия не собирается закрывать консульство в Петербурге

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что в данный момент не рассматривается возможность закрытия консульства в Санкт-Петербурге.

Как пишет “МК в Питере”, кроме Северной столицы, консульства Финляндии также есть в Мурманске, Москве и Петрозаводске. По словам Хаависто закрытие любого из них приведет к ответным мерам со стороны России.

Он также добавил, что закрытие консульств является двусторонним вопросом. Пока что у властей Суоми есть причины держать консульства на территории России, но они наблюдают за ситуации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Финская компания Wihuri Group запретила продовать свои снегоуборочные машины, находящиеся в Петербурге. Несмотря на то, что компания пока не заявляла о полном уходе из России, тем не менее она не дает реализовать или продать оставшиеся на петербургских складах четыре снегоуборочных машины. Напомним, что Wihuri Group спецализируется на коммунальной технике. В Левошово у компании есть завод, на котором производились снегоуборщики марки Wille.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram