Визовый центр Греции в Петербурге приостановил приём документов

В Петербурге, Москве и Новороссийске приостанавливают прием документов на визы с 27 июня.

Работу консульства ограничивают на неопределенный срок, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Между тем, на сайте визового центра официально об этом решении никакой информации не появилось.

Центры перестанут принимать документы по техническим причинам. Как объяснили в одной из туроператорских компаний, планируется обновление системы визового центра. Точные даты восстановления работы пока неизвестны. Однако если причины действительно связаны с улучшением системы, то есть вероятность, что вопрос решится быстро.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что визовый центр Финляндии в Санки-Петербурге начал прием документов на разрешение на въезд и пребывание. До 1 февраля 2021 года прием документов производился непосредственно в генконсульстве.