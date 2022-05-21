Петербуржцы стали активнее оформлять визы в Финляндию

В конце апреля-начале мая в Петербурге выросло количество заявок на получение финской визы. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Финляндии в Северной столице.

2177 заявителей обратились в консульство в период с 25 по 29 апреля. За первую полную рабочую неделю мая с 11 по 17 число было подано 2225 заявлений на финскую визу.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 1 мая пять стран упростили правила въезда для туристов из России. Они также ослабили коронавирусные ограничения для въезжающих в страну. Теперь россиянам проще уехать в Таиланд, Грецию, Болгарию, Малайзию и Армению.