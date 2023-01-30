Петербургские туристы столкнулись с сложностями получения шенгенской визы

Жителям России стало сложнее путешествовать по Европе из-за того, что некоторые страны закрыли для россиян въезд. Кроме того, есть страны, которые не запретили визит, однако сделали его практически невозможным из-за трудновыполнимых требований.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, для россиян въезд закрыли такие страны Европы, как Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. Однако стоит отметить, что некоторые входящие в Евросоюз государства не запрещали гражданам России въезд, однако выдвинули заведомо невыполнимые требования.

К таким требованиям относится оплата визовых сборов через зарубежные банки или, например, необходимость предъявить медицинскую страховку от зарубежной страховой компании.

Также для россиян значительно вырос срок рассмотрения документов, в консульский сбор поднялся с 35 до 80 евро.