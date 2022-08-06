Директор «Турпомощи» Осауленко рассказал, что мешает путешествовать россиянам

Многие государства ограничили выдачу виз для россиян, а некоторые вовсе прекратили работу в данном направлении. Телеканал "360" рассказал, куда туристы все еще могут поехать на летний или осенний отпуск.

В Бельгии гражданам России выдают только студенческую визу, визу для исследователей и однократную рабочую. Болгария вовсе остановила выдачу виз для всех российских туристов. В Данию визу можно получить лишь для официальных визитов, а Латвия пускает только для прощания с телом усопшего родственника. В Литве визу дадут лишь членам семей граждан ЕС или лиц с документом о литовском происхождении.

Как рассказал директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко, однако сейчас главной проблемой стало не получение визы, а трудная логистика между Россией и Европой. Большинство стран готовы принять граждан России без дополнительных документов, но все это нивелируется длительностью перелета и необходимостью пересадок.

По его словам, в Европе по-прежнему сохраняется ориентир на российский туристов. В каких-то странах пытаются сохранить потоки туристов в любом виде.