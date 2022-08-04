Ленинградскую область предложили переименовать в Петербургскую

В последнее время в Петербурге все чаще стали обсуждать новые альтернативные варианты названий для улиц и известных объектов в городе. В этот раз под удар попала Ленинградская область.

Как пишет AllNW, в Telegram-канале «Дворцовая площадь» предложили рассмотреть вариант смены названия Ленинградской области на Петербургскую после того, когда закончится прочие идеи по переименованию объектов в регионе.

Напомним, что недавно горожане наставали на том, чтобы переулок Тинькова в Царском Селе сменил название. К слову, переулок был назван в честь русского пивовара Порфирия Тинькова.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы предложили вернуть Финскому заливу историческое название Котлино озеро. В интернете была создана соответствующая петиция. Смену названия горожане требуют в ответ на запрет Финляндии выдавать россиянам туристические визы, если он вступит в силу. Депутат ЗакСа Алексей Цивилев объяснил, что Петербург не может переименовать залив.Депутат также напомнил, что именно император Петр I назвал Котлино озеро Финским заливом.