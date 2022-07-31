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Жители Петербурге хотят переименовать Финский залив в Котлино озеро

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© Фото: Baltphoto

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Петербуржцы предлагают вернуть Финскому заливу историческое название Котлино озеро, ответив на запрет Финляндии выдавать россиянам туристические визы (если он вступит в силу). Но оказалось, что и такое переименование таит в себе подвох.

Как сообщает Neva.Today, на всемирном сайте петиций появилсь обращение жителя Петербурга, который призывает вернуть Финскому заливу его историческое название. Переименовать он предлагает его в Котлино озеро - так водоем указан в Книге Большому чертежу. Причиной такого действия он назвал то, что Финляндия входит в список недружественных для России стран, а также из-за массовых отказов в шенгенской визе. Автор отметил, что множество людей тратят свое драгоценное время и деньги для подачи документов.

Именно император Петр I назвал Котлино озеро Финским залиПетербуржцам рассказали, как самостоятельно получить визу в Финляндиювом. Об этом напомнил дептутат ЗакСа и член топонимической комиссии Алексей Цивилев. По его словам, Петербург не может самовольно поменять название Финского залива, поскольку тот не относится к территории города. Окончательное решение в таком случае сможет принять только Росреестр. Также он уточнил, что поначалу озеро называлось Котвинг, то есть название с немецкими корнями.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцам рассказали, как самостоятельно получить визу в Финляндию.

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