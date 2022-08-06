Болгария прекратила прием документов россиян на туристические визы

Болгария временно прекратила принимать документы от граждан России на получение виз для туризма и собственников недвижимости. Об этом сообщает "МК в Калининграде".

Как рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, причиной стало объявление в пятницу, 5 августа, 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России персонами нон грата.

Также отмечается, что точные даты о возобновлении работы консульской службы Болгарии на территории России сообщает дополнительно позже.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что в сентябре вернутся пошлины на ввоз товаров.