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Компания Siemens Energy уйдет из России осенью

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© Фото: pxhere

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Из России в третьем квартале 2022 года немецкая энергокомпания Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса, которую планирует завершить осенью.

Как передает “МК Калининград”, энергокомпания Siemens Energy планирует полностью покинуть РФ к осени 2022 года. Об этом сообщается в заявлении компании.

Также отмечается, что с апреля по июнь компания потеряла порядка 200 миллионов евро в сегменте «Газ и электроэнергия» из-за своего ухода с отечественного рынка.

При этом в следующем году Siemens Energy не ожидает серьезных финансовых проблем.

Также ранее стало известно, что Болгария временно остановила прием документов от россиян на получение туристических виз.

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