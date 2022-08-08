Компания Siemens Energy уйдет из России осенью

Из России в третьем квартале 2022 года немецкая энергокомпания Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса, которую планирует завершить осенью.

Как передает “МК Калининград”, энергокомпания Siemens Energy планирует полностью покинуть РФ к осени 2022 года. Об этом сообщается в заявлении компании.

Также отмечается, что с апреля по июнь компания потеряла порядка 200 миллионов евро в сегменте «Газ и электроэнергия» из-за своего ухода с отечественного рынка.

При этом в следующем году Siemens Energy не ожидает серьезных финансовых проблем.

Также ранее стало известно, что Болгария временно остановила прием документов от россиян на получение туристических виз.