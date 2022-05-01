Россиянам стало проще приехать в 5 стран с 1 мая

С 1 мая правила въезда для туристов из россии упростили Таиланд, Греция, Болгария, Малайзия и Армения. Часть из них также отменила для приезжающих из россии ограничения, связанные с коронавирусом.

В частности, в Тайланде невакцинированные от коронавируса путешественники могут не сидеть на карантине при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Как сообщили в в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, вакцинированным «Спутником V» не потребуется даже он.

Ни сертификата о вакцинации, ни ПЦР-теста на коронавирус не потребуется россиянам для въезда в Армению и Болгарию.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России отменен упрощенный порядок выдачи виз для отдельных категорий граждан стран Евросоюза. Привилегии, в частности, утратили владельцы дипломатических паспортов.