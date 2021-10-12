В центре Петербурга возобновлено движение трамваев и троллейбусов

Об этом утром 12 октября сообщила пресс-служба «Ленэнерго».

В центре Петербурга восстановили движение трамваев и троллейбусов. Из-за технологического сбоя на линии электропередачи 6 кВ в Центральном районе транспорт был обесточен.

«Горэлектротранс» информирует, что движение общественного транспорта по Невскому проспекту было восстановлено в 9:57 утра. Специалисты «Россетей Ленэнерго» не обнаружили повреждений на сетях компании.

«Электроснабжение распределительного пункта ГУП «Горэлектротранс» с 10:04 осуществляется в полном объеме», — уточнили в пресс-службе.

Движение троллейбусов и трамваев было остановлено в 8:30 на Невском и Суворовском проспектах.