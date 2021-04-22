Все станции метро работают в штатном режиме

В Петербурге открыли на вход и выход все станции метро, которые приостановили накануне свою работу. Пять станций метрополитена располагаются в центре города. Так, с 22:20 свою работу возобновили станции «Маяковская», «Площадь Восстания», «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Адмиралтейская». Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Кроме того, восстановлено движение наземного общественного транспорта. Вечером 21 апреля было приостановлено движение троллейбусов по Гороховой улице, а также по Невскому проспекту. Трамвай №3 не мог проехать по Садовой улице. На данный момент весь транспорт работает в штатном режиме по своим маршрутам.

Напомним, ограничения общественного транспорта появились в связи с несогласованной акцией протеста, которая началась около 17 часов вечера, 21 апреля. Колона митингующих перекрывала улицы и требовала освободить Навального.