Вход на станцию "Невский проспект" открыли

Станция «Невский проспект» вновь открыта для пассажиров на вход и выход. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает комитет по транспорту города в Telegram-канале.

Вестибюль в итоге закрывали на два часа - с 13:00 примерно до 15 ч.

Комитет перед закрытием отмечал, что о нем попросили полицейские Петербурга для обеспечения безопасности пассажиров.

Наземный общественный транспорт пока на Невский не пускают.

Напомним, что 2 февраля для пассажиров были закрыты 4 станции метро: «Невский проспект», «Гостиный двор», «Площадь Восстания» и «Маяковская».