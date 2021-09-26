Велогонка La Strada перекрыла движение по 57 петербургским адресам

Об этом 26 сентября сообщил комитет по транспорту в своем телеграм-канале.

В Петербурге утром в воскресенье, 26 сентября, стартовала велогонка La Strada. Из-за нее в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах перекрыли движение по 57 адресам.

«Более 20 участников от дипломатических представительств европейских стран и стран СНГ совершили велопробег от Пискаревского кладбища до парка Сосновка. Европейская неделя мобильности призвана привлечь внимание общественности к проблемам избыточного количества автомобилей», — рассказала пресс-служба Комтранса.

Изменения маршрутов общественного транспорта можно посмотреть на сайте.