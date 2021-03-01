Глава Комтранса рассказал, что будет с маршрутками и как будут соблюдать график движения транспорта

По словам Полякова, планируется уйти от так называемых "маршруток". Поскольку они не отвечают требованиям комфорта и безопасности - останавливаются в неположенных местах, взымают плату за проезд без выдачи билетов. Глава Комитета сообщил, что «автобусы будут останавливаться у остановок, где обеспечена безопасность посадки и высадки». Кроме того, водители перестанут гоняться за каждым пассажиром и будут придерживаться четкого расисания. Все собранные за проезд деньги поступят в городской бюджет и в дальнейшем будут направлены на развитие транспортного комплекса.

Поляков рассказал, что городские власти работают над расширением сети выделенных полос для движения общественного транспорта. Он напомнил, что такая система работала в дни проведения Чемпионата мира по футболу. и показала свою эффективность. Глава комитета обратил особое внимание на то, что за перевозчиками будут наблюдать с помощью системы Глонасс, и они будут отвечать рублем за соблюдение расписания движения автобусов.