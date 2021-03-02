Комтранс не позволил нелегальному маршуртному такси возить петербуржцев

Комтранс остановил перевозку людей нелегальным маршрутом, который ходил в районе станции метро "Улица Дыбенко". Разрешения у перевозчика не было, поэтому автбус изъяли и поместили на специализированную стоянку.

В комитете напомнили, что пользоваться нелегальным транспортом опасно - у автобусов могут быть неисправности, а у водителей - нужных документов.

Кроме того, водители официального общественного транспорта регулярно проходят медосмотры, что делает поездки безопасными.

О работе нелегальных перевозчиков можно сообщить по телефону: 8(812)576-55-55.