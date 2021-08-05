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Глава Комтранса взял под контроль инцидент с участием программиста с ДЦП

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© Фото: Baltphoto

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Кирилл Поляков лично следит за происходящим после недавнего скандала вокруг водителя маршрутки К-322 и инвалида.

Глава Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков выложил пост на своей странице "ВКонтакте", в котором поделился своим мнением о скандале с инвалидом ДЦП Иваном Бакаидовым и водителя маршрутки К-322. По словам главы Комтранса, для решения подобных инцидентов необходима модернизация транспортной системы. 

Комтранс поручил уволить скандального водителя и принести извинения программисту. Поляков также отметил, что будет лично следить за развитиями событий вокруг этой ситуации. 

Как сообщает "МК в Питере", в настоящий момент Комитет по транспорту уже занимается модернизацией транспортной системы. Город поэтапно переходит на новую модель обслуживания пассажиров. К июлю 2022 года все маршрутные автобусы будут работать по единым условиям. 

"Транспорт станет доступнее для людей с ограниченными возможностями. Например, вместо маршруток К-322 через год по той же трассе начнут работать автобусы № 222 с низкопольными площадками", — поделился Поляков.

 

Одним из ключевых моментов транспортной реформы станет полный отказ от коммерческих маршруток. Предполагается, что на их замену придут социальные автобусы, которые будет ходить по расписанию. Также будут созданы новые автобусные маршруты, по которым сейчас ходят только коммерческие маршрутки. 

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