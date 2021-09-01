Юнтолово и метро «Беговая» соединил новый автобусный маршрут

Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

С 1 сентября от метро «Беговая» до жилого комплекса Юнтолово будет ходить автобус №120. Ранее до жилого комплекса Юнтолово можно было добраться только на маршрутках. Автобус будет совершать 110 рейсов рейсов ежедневно, так как из новостроек к метро едут многие школьники и студенты. Учащиеся смогут расплатиться льготными проездными.

Для других категорий населения в автобусе №120 предусмотрен откидной трап для въезда колясок и место для крепления инвалидного кресла. Кроме того, для маршрута были закуплены шесть низкопольных автобусов. Это значит, что они работают на экологически чистом газомоторном топливе.

Первый рейс отправляется от Юнтолово в 5-30 утра, последний от «Беговой» в 0-30 часов.

Маршрут автобуса: ЖК «Юнтолово» — Гладышевский проспект — Юнтоловский проспект — Ивинская улица — Коллективный сад Северный — 3-я Конная Лахта, 40 — Коллективный сад им. Климова — 2-я Конная Лахта — 1-я Конная Лахта — Тупиковая улица — Улица Коммунаров — Платформа Ольгино — Ключевой проспект — Станция Лахта — 15-й километр — Школьная улица — Станция метро «Беговая».