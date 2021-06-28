К сентябрю в Петербурге установят 55 дополнительных искусственных неровностей

В Санкт-Петербурге до конца лета планируется установить 55 дополнительных искусственных неровностей на нерегулируемых пешеходных переходах, а также рядом с образовательными учреждениями.

Работы по установке будут проходить в 2 этапа. До 16 июля искусственные неровности будут установлены по 38 адресам, а до 20 августа — по 17 адресам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Дополнительные дорожные неровности устанавливают для безопасности дорожного движения, а также снижения скорости транспортного средства. Перечень адресов составляется на основании статистических данных ГИБДД о наиболее опасных участках улично-дорожной сети.