Безопасность дорожного движения будет усилена по 58 петербургским адресам

В 2022 году по 58 адресам в Петербурге усилят безопасность дорожного движения. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В 16 районах Петербурга на аварийно-опасных участках установят искусственные неровности в рамках федерального постановления об обеспечении безопасности дорожного движения.

Искусственные неровности позволят снизить скорость транспорта на тех участках дороги, где они будут установлены и, таким образом, снизят аварийность. В первую очередь такие средства организации дорожного движения появятся перед нерегулируемымыми пешеходными переходами и учебными заведениями.

Среди адресов, по которым планируется установка, много тех, что обозначили сами горожане в качестве потенциально опасных. Все обращения рассматривала Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Губернаторе Санкт-Петербурга и проводила мониторинг школьных маршрутов.

Сообщается, что работы планируется завершить до середины лета текущего года.