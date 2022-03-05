«Лежачими полицейскими» оборудуют 58 переходов в Петербурге

В Петербурге в текущем году запланирована установка искусственных неровностей возле 58 пешеходных переходов. Как сообщили в комитете по транспорту, работу будут проводиться в 16 районах города в рамках исполнения поручений президента РФ по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

В пресс-службе комитета по транспорту напомнили, что установка искусственных неровностей является одним из эффективных способов для принудительного снижения скорости транспорта. «Вне очереди» неровности установят у пешеходных переходов, расположенных около учебных заведений. Места для установки выбирали с учетом статистики аварийности и обращений петербуржцев по данному вопросу.