В Петербурге на семи адресах установили «лежачих полицейских»

Комитет СПб ГКУ «ДОДД» организовал установку искусственных неровностей по семи приоритетным адресам в Петербурге. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба комтранса.

Для обеспечения дополнительной безопасности посредством снижения скорости транспорта по семи адресам были установлены «лежачие полицейские». Сообщается, что работы были проведены на пр. Кузнецова, 29/1 в Красносельском районе, на ул. Новые Заводы от Охотничьей ул. до Кирпичной улицы в Петродворцовом районе, на Долгоозерной улице, 7-11 в Приморском районе, на Товарищеском пр., 28 в Невском районе, на наб. реки Фонтанки, 100, а также на пересечении набережной с ул. Ефимова в Адмиралтейском районе и на Разливной наб. от ул. Мосина до 3-й Тарховской ул. в Курортном районе.

Отмечается, что по данным экспертов, в местах установки искусственных неровностей значительно снижается число ДТП.