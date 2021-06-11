В Петербурге не будут разводить мосты в связи с проведением Дня России

В связи с проведением Дня России будет изменен график разводки мостов в Петербурге.

Мосты не будут разводить в ночь с 12 на 13 июня. Отмена разводки мостов регламентируется постановлением городского правительства. Согласно установленным правилам, переправы не разводят в дни государственных праздников.

При изменении графика разводки мостов с актуальной информацией можно ознакомиться на сайте «Мостотреста», кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением «Мосты Петербурга».