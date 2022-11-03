В Петербурге в ночь на 5 ноября не будут разводить мосты

В связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню народного единства, в ночь с 4 на 5 ноября, в Петербурге не будут разводить мосты.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, об этом сообщили в “Мостройтресте”. Согласно постановлению администрации Петербурга, разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни. Например, во время майских праздников или в День России.

Также сообщается, что период разводки Кантемировского, Сампсониевского и Гренадерского мостов завершится в ночь на 15 ноября.

Разводить мосты на Неве, Большой и Малой Неве будут до конца ноября.

Ранее мы рассказывали, что разводку мостов пришлось отменить в ночь с 30 на 31 октября из-за ухудшений погодных условий и штормового ветра.