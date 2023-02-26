Петербургских автомобилистов предупредили о сильном гололеде на дорогах

В Петербурге последний день недели сопровождается непогодой в виде сильного ветра и снегопада. По мимо этого, на дорогах города и области вырос риск ДТП из-за образовавшегося гололеда.

В пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили, что 26 февраля, в воскресенье, на дорогах образовался гололед. Из-за этого сильно снижается сцепление колес с дорожным покрытием.

Особенно опасными становятся участки дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за продуваемости, а также опасность при гололеде представляют дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, на поворотах и открытых участках дорог.

Водителей призвали к повышенной бдительности и внимательности за рулем. Пешеходам также стоит быть внимательнее при пересечении проезжей части.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителей Петербурга предупредили о сильном, порывистом ветре 26 февраля.