Под симфонию Шостаковича Дворцовый мост разведут вне графика

В связи с концертом к юбилею 7-й симфонии Шостаковича во вторник, 9 августа, Дворцовый мост в Петербурге разведут вне графика. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Перепара будет разведена 9 августа с 22:00 до 23:30. Ночью мост разведут по графику. Также планируют закрыть движение для транспорта и пешеходов по Гренадерскому мосту с 01:30 до 04:30.

Как ранее сообщали в комитете по культуре Петербурга, в ночь на 9 августа Дворцовый мост собираются развести под Седьмую симфонию Шостаковича. В рамках шоу "Поющие мосты" акция запустит серию мероприятий, которые посвящены 80-летию первого исполнения симфонии в блокадном Ленинграде.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что 9 августа исполнится 80 лет легендарному исполнению в Ленинграде Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, получившей название «Ленинградской». В этот день Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии торжественно исполнит знаменитую мелодию, а трансляция мероприятия охватит города России.