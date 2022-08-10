Путин обратился к петербуржцам перед исполнением Ленинградской симфонии Шостаковича

Президент России Владимир Путин направил жителям Петербурга и страны видеобращение, которое приурочено к 80-летию премьеры Седьмой симфонии Д. Шостаковича.

В рамках концерта "Ленинградская симфония на берегах Невы" прозвучало музыкальное произведение в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Мероприятие состоялось на стрелке Васильевского острова.

Путин приветствовал слушателей и мызкантов. Он заявил, что Шостакович внес огромный вклад в развитие культуры, а произведение является одной из вершин мировой культуры, которое до сих пор вызывает у людей самые сильные чувства. Глава страны напомнил, что премьера симфонии прошла в тот день, когда нацисты собирались отпраздновать покорение города, но их планам не суждено было сбыться.

Также Путин уточнил, что музыкальные темы произведение пророчески утверждали победы и помогли укрепить веру советского народа в торжество справедливости и гуманизма.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что под симфонию Шостаковича Дворцовый мост развели вне графика.