Ремонт в тоннеле на КАД приведет к ограничению движения

Схема движения по Токсовскому тоннелю на Кад изменится с 29 мая. По информации, которая была предоставлена ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на проезжей части трассы будут проведены ремонтные работы.

29 и 30 мая в северном транспортном отсеке тоннеля будет перекрыта первая полоса движения по направлению из Ленобласти в Петербург. Движение автомобилей по южному транспортному отсеку по двум полосам будет осуществляться в штатном режиме. В период ограничения движения по одной полосе, скорость на свободной для движения полосе ограничат до 40 км/ч.

В связи с ремонтом на участке КАД установят необходимые знаки, ограждения и световую сигнализаци.