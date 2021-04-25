Ремонтные работы на КАД завершили досрочно

В связи с досрочным завершением ремонтных работ ограничения на КАД сняли. Автомобили могут продолжат движение в штатном режиме по 4 полосам.

Информация о завершении ремонта в районе развязки КАД с Пискаревским проспектом была предоставлена пресс-службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На участке специалисты осуществили замену сборных, открытых лотков в разделительной полосе проезжей части.

Ранее сообщалось, что с 25 апреля движение на двух полосах между развязками с Рябовским шоссе и проспектом Культуры будет ограничено.