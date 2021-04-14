Трамвай «Чижик» протестировал участок будущего маршрута

В Петербурге состоялась церемония обкатывания нового участка для частного трамвая «Чижик». Мероприятие состоялось в среду, 14 апреля, на Гранитной улице. Об этом сообщает пресс-служба Транспортной концессионной компании.

Так, ТКК совместно с ГУП "Горэлектротранс" провели обкатку трамвайных путей нового маршрута. Для этого трамваю пришлось впервые выехать за пределы своего маршрута. Целью обкатки было оценить возможность использования путей и синхронизации графика движения частного транспорта и городского.

Новый участок продлился на 1,7 км, однако все еще неизвестно, когда «Чижик» начнет по нему ездить регулярно.