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На время ремонта станции метро "Ладожская" в Петербурге запустят трамвайный шаттл

Автор:

метро
© Фото: МК в Питере

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На время проведения ремонта станции метро «Ладожская» будет запущен трамвай-шаттл, который будет довозить пассажиров до "Новочеркасской". Предполагается, что проезд будет бесплатным.

"Ладожская" будет закрыта на ремонт до конца нынешнего года. Даты проведения работ в петербургской подземке пока неизвестны. На время ремонта власти Северной столицы решили запустить трамвайный шаттл. С помощью него будет разгружен пассажиропоток, - сообщает "Аllnw".

Горожане смогут доехать на шаттле до станции метро «Новочеркасская». Транспорт будет забирать пассажиров с Ладожского вокзала, автобусов из Ленобласти и трамваях "Чижик". 

Вместимость трамвайного шаттла составит 300 человек. Расписание маршрутов появится позднее. Предполагается, что проезд в транспорте будет бесплатным.

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