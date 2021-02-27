На Ржевской площади создадут комфортные условия для пассажиров

В Санкт-Петербурге на Ржевской площади собираются заняться благоустройством и реконструкцией. Однако глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин заявил, что работы планируют начать в 2022 году.

Также глава района отметил, что на площади находится остановка скоростного трамвая «Чижик», которая не вписывается в контраст с окружающей площадью.

«Ржевская площадь, как известно, является важной транспортной точкой не только для исторического района, но и для всего города. На ней расположена остановка скоростного трамвая "Чижик", — заявил Разумишкин. Также он добавил, что данный проект реализован, но до самой площади еще не дошли.