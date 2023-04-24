  • 24 Апрель 2023
USD 25.04.2023 81.2745 +-0.2118
USD ММВБ 18:39 81.2941  
EUR 25.04.2023 89.4589 +0.1094
EUR ММВБ 18:39 89.6673  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам объяснили, как воспользоваться метро в обход "Выборгской"

Автор:


© Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Темы дня

Утром в понедельник жители Петербурга столкнулись с закрытием "Выборгской". Горожанам напомнили, какими маршрутами в таком случае можно доехать до ближайших доступных станций. 

Напомним, что в настоящий момент на "Выборгской" специалисты ремонтируют эскалатор, из-за чего пассажиры утром 24 апреля не смогли попасть в метро через эту станцию. ГКУ "Организатор перевозок" напомнил, что до ближайшей остановки "Площадь Ленина" в этом случае помогут добраться автобусы №№ 86 и 267, а также трамвай №20.

Кроме того, пассажиры могут доехать до "Лесной" на автобусах №№251 и 267, также на трамваях №№20, 61. Еще одним вариантом для того, чтобы спуститься в метро, может стать "Петроградская", - до нее ходит автобус №230.

Станцию "Выборгская" 24 апреля закрыли около 8:30, но в 9:11 уже открыли. В настоящее время "Выборгская работает в штатном режиме". Станцию временно закрывают, чтобы избежать давки и обеспечить безопасность пассажиров при резком росте пассажиропотока.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 19 апреля утром на красной ветке метро ограничили движение поездов из-за падения человека на пути. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram