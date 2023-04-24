Петербуржцам объяснили, как воспользоваться метро в обход "Выборгской"

Утром в понедельник жители Петербурга столкнулись с закрытием "Выборгской". Горожанам напомнили, какими маршрутами в таком случае можно доехать до ближайших доступных станций.

Напомним, что в настоящий момент на "Выборгской" специалисты ремонтируют эскалатор, из-за чего пассажиры утром 24 апреля не смогли попасть в метро через эту станцию. ГКУ "Организатор перевозок" напомнил, что до ближайшей остановки "Площадь Ленина" в этом случае помогут добраться автобусы №№ 86 и 267, а также трамвай №20.

Кроме того, пассажиры могут доехать до "Лесной" на автобусах №№251 и 267, также на трамваях №№20, 61. Еще одним вариантом для того, чтобы спуститься в метро, может стать "Петроградская", - до нее ходит автобус №230.

Станцию "Выборгская" 24 апреля закрыли около 8:30, но в 9:11 уже открыли. В настоящее время "Выборгская работает в штатном режиме". Станцию временно закрывают, чтобы избежать давки и обеспечить безопасность пассажиров при резком росте пассажиропотока.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 19 апреля утром на красной ветке метро ограничили движение поездов из-за падения человека на пути.