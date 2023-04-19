Утром движение по красной ветке ограничили на 20 минут после падения человека

В Санкт-Петербурге утром движение по красной ветке метро ограничили после падения человека на пути. Станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» закрыли. Уже в 8:02 человека достали с путей живым, движение возобновлено в прежнем режиме.

В среду, 19 апреля, в 07:42 на красной ветке местный житель упал под поезд, поэтому закрыли станции «Гражданский проспект» и «Девяткино». Поезда ездили только от «Проспекта Ветеранов» до «Академической». Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро Петербурга».

Отметим, что уже 07:59 специалистам удалось спасти пострадавшего, он жив. Движение было возобновлено в 08.02.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге власти опубликовали постановление, согласно которому стали известны наименования будущих станций метро Невско-Василеостровской линии.