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Петербуржцам рассказали, как будут называться новые станции метро на зеленой линии

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге власти опубликовали постановление, согласно которому стали известны наименования будущих станций метро Невско-Василеостровской линии.

«Метрострой Северной столицы» представил петербуржцам официальные названия будущих станций метрополитена. Так, на пересечении Шуваловского проспекта и Планерной улицы петербуржцы будут заходить в вестибюль станции метро «Каменка». Ранее рассматривались варианты «Зоопарк» или «Планерная».

Также утвердили название станции метро, расположенной на пересечении Оптиков и Туристской улиц. Власти города сделали выбор в пользу «Богатырской», среди вариантов еще были «Яхтенная» и «Туристская».Об этом сообщает пресс-служба «Метрострой Северной столицы».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге до конца 2023 года специалисты планируют отремонтировать свыше 200 километров дорогов. На ремонтные работы власти выделят из городского бюджета около 12,2 млрд рублей.

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