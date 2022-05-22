Ремонт на проспекте Стачек поменяет маршруты четырёх трамваев

Жителей Петербурга ожидают изменения с новой рабочей недели. Из-за ремонт путей на проспекте Стачек помменяют трассы четырех трамваев, которые курсируют на этом участке. Об этом сообщает пресс-служба СПБ ГКУ "Организатор перевозок".

Речь идет о маршрутах №№ 36, 52, 56 и 60. В период с 23 мая по 5 июня трамваи будут ходить по другим путям. Для удобства пассажиров запустят временный автобусный и троллейбусный маршрут.

Трамвай №36 будет идти от Стрельны до кольца "Улица Маршала Казакова, 22". Посадку и высадку будут произволить на остановке "Школа". Это же касается трамвая №60, чей маршрут будет начинаться от ЛЭМЗ. Во время ремонт путей трамвай №52 будет ходить от Оборонной улицы до Трамвайнго парка №8. Туда же отправится трамвай №56.