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В Петербурге иногородний лихач сбил школьницу

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Выборгском районе Петербурга,произошло жуткое ДТП с несовершеннолетней. Молодой водитель из Омской области сбил выходившую из трамвая девятиклассницу. Подростка в тяжелом состоянии увезли в больницу. Водитель многократно привлекался за нарушения правил дорожного движения и привышения скорости.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 июля в 23:50, на простпекте Энгельса, 22-летний уроженец Омской области, управляя автомобилем "Тойотой Приус", сбил 17-летнюю школьницу в зоне остановки общественного траспорта в момент, когда подросток выходила из трамвая.

В результате происшествия девочка получила множество травм: открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, перелом голени и разрыв печени. В крайне тяжелом состоянии пострадавшая была доставлена в медучреждение.

Также известно, что за 2022 омский лихач привлекался за нарушения ПДД 96 раз, из которых 81 за привышение скорости.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборге "Мерседес" сдил девятилетнего велосипедиста во время заезда на АЗС. Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

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