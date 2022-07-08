В Выборге “Мерседес” сбил третьеклассника на заезде на АЗС

В Выборге юный велосипедист попал в тяжелом состоянии больницу после того, как его сбил автомобиль на заезде на заправку.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 июля в 17:30, в городе Выборг, 34-летний водитель “Мерседес”, во время заезда на АЗС совершил наезд на 9-летнего велосипедиста.

В результате происшествия, мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.Известно, что сбивший школьника водитель за 2022 год три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 2 июля, на Ропшинском шоссе в Петергофе, автомобиль сбил школьницу, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. От удара девочку отбросило в стоявшую на полосе встречного движения машину.