Перебегавшую на красный шестилетнюю девочку сбила машина в Петергофе

На Ропшинском шоссе, перебегавшую на красный свет светофора девочку шести лет, сбила машина. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 2 июля, в Петергофе на Ропшинском шоссе автомобиль “Киа” под управлением 21-летнего мужчины сбил перебегавшего на запрещающий сигнал светофора ребенка. Девочку от удара отбросило в стоявшую на встречной полосе машину.

Девочку госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Позднее из больницы поступило сообщение о том, что состояние изменилось на тяжелое.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Обволном канале пешеход переходя дорогу погиб в результате столкновения "Газели" и "Хендэ".