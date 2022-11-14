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В Пушкинском районе планируют решить проблему транспортной доступности

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© Фото: Baltphoto

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Для повышения транспортной доступности в Пушкинском районе запускают новые проекты. Помимо ремонта нескольких магистралей одним из проектов является строительство линии скоростного трамвая.

Как заявил временно исполняющий обязанности главы администрации Пушкинского района Андрей Чапуров, в первую очередь линия скоростного трамвая будет проходить от станции метро «Купчино» до Шушар и будет открыта до конца 2023 года, к концу 2024 года линия пройдет до Славянки.

Также в 2023 году планируют завершить проектирование продолжения Колпинского шоссе, его должны расширить до четырех полос, благоустроить и сделать тротуары, остановки и освещение. Для повышения транспортной доступности Славянки и Детскосельского поселков в скором времени начнется строительство Южно-Волхонской дороги, которая будет пересекать шоссе Подбельского.

Андрей Чапуров отметил, что все необходимые разрешения получены и в скором времени начнется реконструкция Пушкинской дороги, это поможет повысить транспортную доступность для жителей Центральной усадьбы в Шушарах. Помимо этого сейчас идет проектирование Новгородского проспекта, Шушарской дороги и ремонт Вишерской, Окуловской и Первомайской улиц.  

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году планируют устранить проблему трансупрной доступности ЖК "Зеленый квартал", который находится на Пулковском шоссе. В данном направлении будут запущены автобусы.

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