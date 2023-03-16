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В Петербурге положительно оценили работу Комитета по транспорту после закрытия "Ладожской" на ремонт

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© Фото: Baltphoto

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После закрытия "Ладожской" на ремонт в Петербурге появились новый маршруты, а некоторые старые перестроили, чтобы разгрузить пассажиропоток. Несмотря на некоторые существующие неудобства, эксперт высоко оценил работу Комитета по транспорту и его коллег.

Так, глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин допустил, что первые 11 месяцев, конечно, люди, вероятно, все равно будут испытывать трудности, однако специалисты постарались максимально разнообразить варианты передвижения наземным транспортом и отработали их хорошо. Об этом пишет "МК в Питере".

Так, по словам эксперта, еще до закрытия станции на капремонт заранее были отработаны маршруты наземного транспорта и на Большевиков, и на Александра Невского. Известно, что во время закрытия "Ладожской" пассажиров обслуживают более 30 специальных маршрутов. Также запустили бесплатный трамвай № 30, для чего мосту Александра Невского оборудовали выделенную линию, а для посадки пассажиров открыли дополнительную остановку на Гранитной улице. 

В дополнение к этому увеличили пропускную способность станции метро "Новочеркасская", а для некоторых пригородных поездов изменили станции прибытия либо отправления. Когда "Ладожская" только закрылась, горожанам помогали ориентироваться волонтеры, а сейчас вся необходимая информация представлена на официальных ресурсах Комитета по транспорту. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что несколько дней назад бесплатный трамвай № 30 сошел с рельсов возле станции метро "Площадь Александра Невского", но движение на всей линии было оперативно восстановлено.

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