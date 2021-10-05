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С 6 октября трамвай №7 будет ходить до станции метро «Ладожская»

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© Фото: baltphoto.ru

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Теперь транспорт сможет развернуться по специальному съезду, который используют при отсутствии трамвайного кольца.

В Санкт-Петербурге, в среду, 6 октября, трамвай №7 будет ходить до станции метро «Ладожская» по новым трамвайным путям на Гранитной улице. Теперь маршрут станет длиннее на 1,3 километра.

В Комитет по транспорту Северной столицы сообщили, что около метро «Ладожская» трамвай сможет развернуться по специальному съезду, который используют при отсутствии трамвайного кольца. На маршруте будут использованы двухкабинные вагоны. Это позволит водителям перейти в другую кабину и поехать в обратную сторону.

Ранее этот трамвай соединял Невский район и центр города.

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