Во время капремонта "Ладожской" петербуржцев будет развозить бесплатный трамвай

В Санкт-Петербурге на время капитального ремонта станции метро "Ладожская" организуют более 30 маршрутов наземного транспорта.

В пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы рассказали, что схема работы наземного общественного транспорта на время проведения ремонтных работ на станции метро "Ладожская " , которые должны стартовать этой весной, уже утверждена.

Уточняется, что маршруты наземного транспорта направят в направлении "Новочеркасской", "Проспекта Большевиков" и "Площади Александра Невского". В общей сложности для пассажиров будут действовать свыше 30 маршрутов.

Так, на время ремонтных работ в городе появится бесплатный трамвайный маршрут № 30. Он будет курсировать от "ладожской" до площади Александра Невского, а интервал движения составит около четырёх минут.

Кроме того будут введены два дополнительных автобусных маршрута с номерами 24М и 27М. Они будут ходить от площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина, после чего перейдут на трассы маршрутов № 24 и № 27, проследуют до Хасанской улицы и Белорусской улицы.

В дополнение будут изменены трассы ещё восьми маршрутов, среди которых автобусы № 30, 131, 271, 169, 77, 92, 222 и трамвай № 39.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице определили место, где построят вестибюль новой станции метро "Театральная".