Вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал петербуржцам, где будет ездить новый трамвай “Невский”

В Петербурге на Невском заводе электрического транспорта им. Ф.А. Пироцкого презентовали новый трамвай модели 71-932 “Невский”. Данная модель была сделана специально для Северной столицы. Всего город закупит 38 таких трамваев.

Одной из важной особенностью трамвая является то, что его можно использовать в режиме челнока на маршрутах, не предполагающих разворотных колец. В презентации модели принял участие вице-губернатор Кирилл Поляков. Он отметил, что новый подвижный состав обеспечит одну из задач по транспортному обеспечению при закрытии станции метро “Ладожская”. До марта поступят все вагоны для выполнения этой задачи.

Вице-губернатор также отметил, что на первое время новый трамвай будет использоваться при закрытии на ремонт “Ладожской” и будет курсировать на маршруте №30. Всего на маршрут выйдут 11 трамваев.

Напомним, что “Невский” имеет низкопольные вагоны и обеспечивают доступность для маломобильных граждан. Он способен вместить более 200 человек и имеет 52 сидячих места. В салоне предусмотрены USB-розетки. При входе расположены подогреваемые зоны, чтобы не возникало наледи на порогах.