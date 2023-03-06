В Петербурге трамвай №30 успешно прошел "стресс-тест"

Утром 6 марта бесплатный трамвай № 30 сошел с рельсов возле станции метро “Площадь Александра Невского”. Движение на всей линии было оперативно восстановлено.

Как сообщает Neva.Today, из-за случившегося с 07:09 движение осуществлялось по короткой трассе от станции метро “Ладожская” до станции “Новочеркасская”. А с 07:55 движение было восстановлено. Отмечается, что интервал в 4-6 минут не был нарушен, так как маршрут был усилен пятью дополнительными трамваями.

Важно отметить, что на движении бесплатного шаттла №30 не сказался прошедший накануне сильный снегопад, из-за которого город был скован 7-балльными пробками.

Еще 1 марта Комитет по транспорту Петербурга закончил работы по бустройству выделенной линии для трамвая на наиболее сложных участках пути.

Невзирая на своего рода “стресс-тест”, шаттл продолжал успешно развозить пассажиров от закрытой на ремонт “Ладожской” до “Новочеркасской”.

Напомним, что на период закрытия станции метро “Ладожская” петербуржцев обслуживает 33 маршрута наземного транспорта.