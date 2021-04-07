В петербургском Центре соцпомощи оценили доступность новых автобусов для инвалидов

В автономной некоммерческой организации Центр социальной помощи и содействия в разрешении проблем социально незащищенных граждан прокомментировали транспортную реформу Петербурга, предполагающую появление новых комфортабельных автобусов на улицах города. Так, секретарь АНО «Дар в Будущее» Загалова Мария отметила, что на данный момент в городе недостаточно условий для маломобильных граждан.

«Если действительно будет что- то сделано для мобильных граждан, то это будет очень здорово. На данный момент, воспользоваться общественным транспортом достаточно сложно. Хотя, конечно, в последнее время происходит улучшение. Какой-то транспорт уже проходит модернизацию», - прокомментировала Мария Загалова.

Кроме того, секретарь отметила отсутствие доступных для инвалидов маршруток в Петербурге, а также, что «для маломобильных граждан маршрутки невозможно переделать из-за ступенек и ширины».

Напомним, глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» об автобусах, которые появятся на замену маршруток в рамках транспортной реформы в июле 2022 года. Среди преимуществ особо была отмечена доступность низкополых автобусов для инвалидов.