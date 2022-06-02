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Партия новых Волгобасов едет в Петербург

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© Фото: Baltphoto

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Пять десятков недавно сошедших с конвейера автобусов Volgabus уже едет из Волгограда в Петербург. Как сообщает Neva.Today, до Петербурга им предстоит проехать свои первые две тысячи километров.

Обновление автобусного парка в Петербурге — важная часть новой транспортной реформы. За время её реализации на улицы города уже вышли свыше 500 новых автобусов. Все они работают на экологичном природном газе.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков ранее отмечал, что нарушение логистических цепочек санкциями привело к возникновению у производителей ряда проблем. Однако на сроки реализации второго этапа транспортной реформы в Петербурге это не повлияет.

Всего в Петербург прибудут более 3 тысяч автобусов. Предусмотрено также создание резерва, которое позволит перевозчикам качественно выполнять свою работу. В новых автобусах есть оборудование для бесконтактной оплаты и USB-зарядки. Низкопольные автобусы с пандусами и кнопками вызова водителяделают поездки удобными для инвалидов и родителей с детскими колясками. Внешний вид и экологичность новых автобусов получили положительную оценку у петербуржцев.

Транспортная реформа в Петербурге реализуется с 1 апреля. 864 новых автобуса уже работают на линиях ежедневно. Также действует пересадочный тариф «60 минут», а зонные тарифы отменены. Последнее нововведение позволяет не переплачивать за проезд жителям удаленных от центра районов. Реализация реформы осуществляется под контролем губернатора Александра Беглова.

15 июля стартует третий и самый масштабный этап транспортной реформы в Петербурге. Еще 1244 новых автобуса выйдут на линии, а их общее число достигнет 2800. При таком количестве можно будет успешно осуществить полную замену коммерческого транспорта социальным.

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